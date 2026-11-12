«Хід історії неможливо зупинити». Сі Цзіньпін закликав до мирного возз’єднання Тайваню з Китаєм

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Тайвань неминуче має обʼєднатися з Китаєм, і закликав до «мирного воззʼєднання». Влада Тайваню відкинула цю пропозицію.

Про це пише Reuters.

12 листопада Сі Цзіньпін виступив у Пекіні з нагоди 160-річчя від дня народження революціонера Сунь Ятсена, який допоміг повалити імператорську владу в Китаї у 1911 році. Під час промови китайський лідер назвав обʼєднання з Тайванем «непохитною історичною місією» Комуністичної партії.

«Хід історії неможливо зупинити. Повне воззʼєднання має відбутися і неодмінно відбудеться», — заявив він.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай виступає за мирне обʼєднання за принципом «одна країна — дві системи». Ця модель передбачає, що Тайвань стане частиною Китаю, але збереже певну автономію. Пекін також готовий до переговорів, якщо Тайвань визнає принцип «єдиного Китаю».

Влада Тайваню відкинула цю пропозицію. У Раді у справах материкового Китаю заявили, що ні уряд, ні жителі острова не погодяться на модель «одна країна — дві системи», оскільки це фактично означатиме підпорядкування авторитарній владі Комуністичної партії Китаю.

Хоча цього разу Сі Цзіньпін не погрожував застосуванням сили, Китай і надалі регулярно проводить військові операції поблизу острова. Зокрема, 12 листопада тайванські військові зафіксували 29 китайських літаків, серед яких винищувачі J-16 і безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили патрулювання навколо Тайваню.

За тиждень Сі Цзіньпін має зустрітися з Дональдом Трампом на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені. А трохи більш ніж за два тижні на Тайвані відбудуться місцеві вибори.