Генерал СБУ Дука написав лист із СІЗО. Заявив про помсту з боку НАБУ, конфлікт інтересів і запропонував публічну дискусію

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Колишній високопосадовець СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», заявив, що розслідування проти нього може бути помстою з боку НАБУ. Він заперечує свою провину та пропонує провести публічну дискусію з керівниками НАБУ і САП.

Про це йдеться у відкритому листі Дуки із СІЗО, який опублікував у фейсбуку його адвокат Юрій Сухов.

«Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами», — пише Дука і додає, що присвятив службі Україні 26 років, з них останні пʼять — боротьбі проти російської агресії.

Дука зазначає, що спецслужби по всьому світу залучають до оперативної роботи людей із різних середовищ. За його словами, самі контакти з такими людьми не доводять участі у злочинній організації.

«Я не можу публічно розкривати агентуру, методи роботи та засекречені операції. Але мовчання людини, яка зберігає державну таємницю, не може бути доказом її вини. Ігнорування цих принципів призводить до підміни оперативної роботи кримінальними звинуваченнями», — написав Дука.

Генерал також заявив про конфлікт інтересів у розслідуванні НАБУ. За словами Дуки, клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив Роман Нєдов, у якого Дука торік проводив обшуки в межах інших кримінальних проваджень.

«Мені прямо сказали, що я сидітиму «не менше, ніж сидів Магамедрасулов», їхній детектив, затриманий минулого року. Засліплені жагою помсти, вони готові зруйнувати те, що Україна вибудовувала роками: систему національної безпеки, агентурні мережі, унікальні оперативні напрацювання. І фактично подарувати ворогу нівелювання результатів багаторічної роботи українських спецслужб», — написав Дука.

Окремо він розкритикував оприлюднені антикорупційними органами відео й аудіозаписи та закликав перевірити їхню автентичність, повний контекст і можливе використання штучного інтелекту.

Генерал запропонував директору НАБУ Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку взяти участь у відкритій публічній дискусії з ним. Також він закликав Верховну Раду розглянути конфлікти між правоохоронними органами й заявив про готовність свідчити перед народними депутатами.

Наприкінці звернення Дука подякував колегам за підтримку та збір грошей на заставу. Він заявив, що не визнаватиме провину і не розкриватиме державних таємниць заради власного захисту.

«Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь. [...] Я не знаю, скільки часу проведу за цими стінами. Але не збираюся торгуватися зі своєю совістю, зрікатися побратимів, розкривати державні таємниці заради власного захисту чи визнавати те, чого не вчиняв», — підсумував генерал.

НАБУ і САП наразі публічно не коментували звинувачень Дуки, викладених у його відкритому листі.

У чому звинувачують Дуку

Сергій Дука — генерал-майор і вже колишній заступник керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища. Зокрема, серед фігурантів — Дука, якого в матеріалах справи називають «Акімом».

Слідство вважає, що Дука прикривав діяльність злочинної організації та допомагав її керівнику Андрію Осіпову на прізвисько «Кримінал» вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. Йому інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища.

Під час обшуку в Дуки, за словами представників НАБУ і САП, детективам погрожували зброєю, а сам генерал намагався знищити телефони.

Загалом у справі 12 учасників, чотирьох з них затримали і обрали запобіжні заходи. Зокрема, Сергія Дуку 6 листопада відправили під варту на 60 днів з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень.

Станом на ранок 10 листопада заставу за Дуку внесли лише частково, повідомили «Бабелю» у ВАКС.