NYP: Експрессекретарка Білого дому Кеті Захарія намагається знову обійняти посаду

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REUTERS/Kevin Lamarque

Колишня прессекретарка Білого дому Кеті Захарія, яка пробула на посаді пʼять днів, намагається знову обійняти посаду.

Про це пише The New York Post з посиланням на джерела.

Таким чином Захарія намагається привернути увагу президента Трампа виступами на телебаченні та через контакти з його новим головою адміністрації Стівеном Міллером. Зокрема під час проміжних виборів 3 листопада Кеті Захарія вирішила допомогти висвітлювати цю подію на телебаченні, сподіваючись, що Трамп побачить її виступ.

На початку жовтня новою прессекретаркою Білого дому стала Кеті Захарія. На посаді вона протрималась лише пʼять днів — цьому передував невдалий перший брифінг, після якого журналісти скаржились, що їм дали поставити лише три запитання.

До того ж американські медіа писали, що Захарія називає себе юристкою, хоча не склала іспит для отримання адвокатської ліцензії. Також журналісти CNN помітили, що Захарія раніше публікувала в соцмережах теорії змов і неодноразово висувала безпідставні звинувачення в педофілії проти відомих демократів. Окрім того, після початку війни в Україні вона опублікувала пост на підтримку Володимира Путіна і заявила, що він бореться з таємною мережею впливових еліт.

Чому місце прессекретаря Білого дому вакантне

Із січня 2025-го по серпень 2026 року прессекретаркою Білого дому була Керолайн Левіт. Вона пішла з посади, оскільки народила другу дитину. Левіт запамʼяталась кількома гучними скандалами, зокрема, коли в жовтні 2025-го журналіст HuffPost запитав її, чому майбутня зустріч лідерів РФ і США запланована саме в Будапешті і хто ухвалив таке рішення, Левітт відповіла: «Твоя мама».

Після цього посаду обійняла Кеті Захарія, проте її звільнили через 5 днів.

У листопаді президент Трамп запропопонував президенту UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому. Потім він пояснив, що це був жарт.