Зеленський: Росіяни скористалися режимом тиші в Олешках і провели значну ротацію особового складу і техніки
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російські війська використали гуманітарну операцію в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб провести значну ротацію особового складу і техніки на Лівобережжі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Зокрема, в Олешки і в навколишню громаду росіяни перекинули додаткові сили. За словами Зеленського, Сили оборони мають представити пропозиції для додаткового захисту Херсонщини.
Раніше Sky News і військові, з яким говорили журналісти, стверджували, що росіяни скористались режимом тиші, щоб підвезти зброю, пальне та їжу, провести ротацію військових, відновити позиції й облаштувати нові точки для операторів дронів. Омбудсман Дмитро Лубінець на пресконференції говорив, що російську військову техніку, яку помітили журналісти, використовували для розмінування.
- Увечері 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині завершився режим припинення вогню, який тривав з 03:00 27 жовтня. За цей час у місто завезли гуманітарну допомогу й евакуювали звідти охочих цивільних. За словами першої леді США Меланії Трамп, з Олешків виїхали близько 800 людей.
- Генштаб ЗСУ зазначав, що за час режиму тиші росіяни провели ротацію своїх підрозділів, укріпили позиції, розширили протидронові засоби на дорогах і наростили логістику.