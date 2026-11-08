На окупованій ЗАЕС стався 28-й блекаут від початку повномасштабної війни

Новини

У ніч проти 8 листопада тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 28-й блекаут на станції від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

О 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кВ, яка зʼєднувала станцію з українською енергосистемою. Спроба автоматично повторно ввімкнути лінію була невдалою.

Наразі потреби ЗАЕС забезпечують резервні дизель-генератори. Однак в «Енергоатомі» попередили, що в разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання запасів пального можуть відмовити системи життєзабезпечення станції та охолодження ядерного палива. Це може призвести до радіаційної аварії.

Що зараз із Запорізькою АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

30 травня в «Росатомі» заявили, що українські війська нібито вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора. В угрупованні військ «Південь» ЗСУ казали, що не били по енергоблоку. Серед доказів: Україна не має дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кілограмів вибухівки. Крім того, росіяни виставили навколо станції багаторівневий димовий захист, і дрон не зміг би пролетіти через нього непоміченим.

Після цих звинувачень Росії МАГАТЕ провело перевірку на ЗАЕС. Експерти заявили, що зовнішня частина турбінного корпусу і металевий люк пошкоджені, також знайшли кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. Але кому належав дрон — МАГАТЕ не зазначило.