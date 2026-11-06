У КМДА заявили про обшуки в «Київтеплоенерго» та ризик зриву опалювального сезону. Прокуратура заперечує (оновлено)

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Київська міська рада

КМДА заявила, що в офіс «Київтеплоенерго» 6 листопада прийшли з обшуками правоохоронці і вилучають документи проєктів Плану енергостійкості Києва.

За даними КМДА, правоохоронці прийшли до кабінетів підприємства та помешкань кількох його працівників. Вони начебто вилучали документи про резервне живлення і будівництво когенераційних установок у Деснянському, Голосіївському та інших районах столиці.

У «Київтеплоенерго» наголошували: проєктні роботи ще не оплачували, бо гроші мають перерахувати після їх завершення. Акти не підписували.

На підприємстві припускають, що обшуки можуть бути політичним тиском, і попереджають, що вилучення документів може загальмувати енергетичні проєкти напередодні зими.

Доповнено о 14:30. Прокуратура заперечила заяву КМДА про обшуки у приміщеннях «Київтеплоенерго» та вилучення документів, необхідних для реалізації Плану стійкості Києва.

Там запевнили: слідчі дії відбувалися лише вдома у двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій. Їх проводили у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів через завищені ціни на будівельні матеріали.

Слідство перевіряє договори, укладені у 2024 році та березні 2026-го. За частиною робіт акти вже підписали й оплатили. Також правоохоронці перевіряють, чи не вивели бюджетні гроші на рахунки підконтрольних ФОПів.

У прокуратурі наголосили, що під час обшуків жодних документів не вилучали, а слідчі дії не вплинуть на початок опалювального сезону в Києві.

Що передувало

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки за Планом стійкості на тлі посилених російських обстрілів енергетики. Заява пролунала після того, як в столиці почалися регулярні перебої зі світлом та водою після атак РФ.

На тлі звинувачень у поганій підготовці столиці до опалювального сезону нардепи викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання Верховної Ради. На засіданні він відкинув звинувачення, що місто провалило підготовку до зими.

Наприкінці жовтня Зеленський розповів, що запропонував прем’єр-міністру Сергію Корецькому сформувати спеціальну команду з досвідчених управлінців і представників бізнесу, щоб напрацювати рішення для підготовки Києва до зими.