Поліція встановила 130 людей, які можуть бути причетними до сутичок у Петропавлівській Борщагівці

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Національна поліція

Правоохоронці встановили 130 людей, які можуть бути причетними до інциденту в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомили у Національній поліції.

У поліції зʼясували, що 27 людей брали активну участь у подіях, а 24 поводилися агресивно, підбурювали інших і навмисно провокували конфлікти з правоохоронцями й військовими. Внаслідок дій цих людей були пошкоджені чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

Також суд вже відправив під варту псевдомедикиню Валентину Молоду, яка першою приїхала на місце подій і представилася власницею приватної клініки. 5 листопада під варту також відправили Віктора Єну, який під час сутичок представився водієм «швидкої».

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що там нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня голова МВС Іван Вигівський розповів, що одна з учасниць інциденту мала на меті забрати з військової частини чоловіка, який перебував у СЗЧ. Будинок, біля якого сталися сутички, був законно орендований Нацгвардією. Співробітники Служби безпеки України відкрили три кримінальні справи щодо сутичок.