Сутички в Петропавлівській Борщагівці. Водія «швидкої» взяли під варту

Новини

Суд відправив під варту на два місяці Віктора Єну, який під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці представився водієм «швидкої».

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та «Суспільне» із зали суду.

Чоловік перебуватиме в СІЗО до січня 2027 року без можливості внести заставу. Відомо, що 2 листопада він приїхав до будинку в Петропавлівській Борщагівці та представився водієм «швидкої допомоги».

Разом з ним була Валентина Молода, яка представилася власницею приватної клініки, що, як зʼясувалося згодом, припинила діяльність три роки тому. Учора її теж відправили під варту на 60 діб.

Під час засідання Єна заявив, що позиціонує себе як свідок, а не як співучасник. Він перепросив у ЗСУ та окремо підрозділу «Азов» за «деякі незручності» того дня.

Журналісти «Телебачення Торонто» раніше не знайшли підтверджень медичної освіти Єни. Проте із судового реєстру відомо, що проти чоловіка була відкрита кримінальна справа за СЗЧ та шахрайство.

Також, як зʼясували осінтери, Єна здійснював численні адміністративні правопорушення, серед яких дрібне хуліганство, вчинення ДТП, водіння у нетверезому стані та перебування у нетверезому стані у статусі військовослужбовця.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня голова МВС Іван Вигівський розповів, що одна з учасниць інциденту мала на меті забрати з військової частини чоловіка, який перебував у СЗЧ. Будинок, біля якого сталися сутички, був законно орендований Нацгвардією. Співробітники Служби безпеки України відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. Також правоохоронці встановили приблизно 100 учасників сутичок.