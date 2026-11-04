НАБУ і САП завершили розслідування справи «Мідас» про корупцію в енергетиці

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НАБУ і САП завершили розслідування справи «Мідас» про масштабну корупцію в енергетичній сфері. Сторона обвинувачення відкриває матеріали справи для ознайомлення підозрюваним та їхнім адвокатам.

Про це повідомили в пресслужбах САП і НАБУ.

За версією слідства, злочинна організація, до якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, бізнесмен та інші люди, створила корупційну схему впливу на державні енергетичні підприємства, насамперед «Енергоатом».

Учасники організації систематично вимагали від контрагентів «Енергоатому» та підприємств Міністерства енергетики відкати в розмірі 10–15% від вартості контрактів. За відмову платити їм блокували платежі за вже надані послуги або позбавляли статусу постачальника.

За даними слідства, із грудня 2020-го до листопада 2025 року учасники схеми отримали понад $111 мільйонів і майже €12 мільйонів хабарів.

Для легалізації грошей організація створила окремий офіс у центрі Києва, кажуть слідчі. Там вели облік отриманих коштів і чорну бухгалтерію, а також організовували відмивання грошей через мережу іноземних компаній та передачу готівки. Частину операцій проводили за межами України.

Із матеріалів справи виділили кілька окремих проваджень. У них продовжують розслідувати факти корупції в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших людей та інші злочини.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Серед головних фігурантів справи — бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики Герман Галущенко.

НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.

Згодом Міндічу повідомили ще одну підозру — у легалізації 460 мільйонів гривень, отриманих, зокрема, у межах справи «Мідас», на елітному будівництві під Києвом разом з іншими фігурантами, серед яких Олексій Чернишов і екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. 14 травня Єрмака відправили під варту з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Через 4 дні заставу внесли, і він вийшов із СІЗО.