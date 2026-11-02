В. о. генпрокурора Антон Ковальський заявив, що обіймає посаду тимчасово й не працює в кабінеті Кравченка

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Хмельницька обласна прокуратура / Facebook

В. о. генпрокурора Антон Ковальський заявив, що йому не пропонували очолити Офіс генпрокурора, а на посаді виконувача обов’язків він зберігає місце очільника прокуратури Хмельницької області.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, передає «Бабель».

За його словами, він також не зайняв кабінет колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, а працює в іншому кабінеті. Пропозицію стати виконувачем обовʼязків він отримав від президента Володимира Зеленського.

За словами Ковальського, під час зустрічі президент доручив йому забезпечити роботу ОГП. На той момент в Офісі не розуміли, хто виконує обов’язки генпрокурора і хто має підписувати документи. Ще одним завданням було «очистити систему від людей, які недостойно тут працювали», додав Ковальський.

В. о. генпрокурора також повідомив, що призначив аудит департаменту міжнародного співробітництва, де працював Сергій Кропива. За словами Ковальського, у департаменті було близько сотні запитів про міжнародну правову допомогу, які «лежали там без руху».

«Переважна більшість цих запитів — це справи по кол-центрах. Чехія, Франція, європейські держави — просто ніхто по них нічого не робив», — сказав він.

Він повідомив, що змінив керівництво департаменту і заступників, а також повернув у департамент тих людей, які «живуть міжнародкою».