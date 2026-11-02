В Олешках завершився режим тиші. Генштаб зазначає, що росіяни за цей час облаштовували свої позиції

Новини

34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

Увечері 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині завершився режим припинення вогню, який діяв із 27 жовтня.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Він заявив, що впродовж цього періоду сторони не порушували домовленостей. Це дозволило доставити гуманітарну допомогу до міста й евакуювати охочих цивільних.

Перша леді США Меланія Трамп, яка сприяла цій гуманітарній операції, написала, що місія завершилася успішно. За її словами, з Олешків евакуювали майже 800 людей.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що росіяни використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші українські війська зафіксували ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини— блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація була — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня там залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом.

31 жовтня автобуси з жителями Олешків перетнули кордон України.