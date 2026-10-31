До Білорусі прибув уже третій літак з евакуйованими мешканцями Олешків

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До Білорусі прибув уже третій літак з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Про це повідомляє білоруське медіа «БелТА».

Жителі Олешків їхали в російську Анапу на автобусах, а звідти літаками до Гомелю. В аеропорту жителі Олешків чекатимуть на виїзд до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони мають потрапити на територію України.

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

У МЗС заявляли, що найскладніша ситуація була в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб убезпечити проїзд гуманітарних конвоїв.