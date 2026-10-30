Словаччина знову розслідуватиме передачу Україні МіГ-29 і систем ППО у 2023 році. Генпрокурор каже, що справу закрили передчасно

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Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка наказав поновити кримінальне провадження щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і зенітно-ракетних комплексів «Куб» у 2023 році.

Про це Жилінка повідомив у соцмережах.

Він заявив, що переглянув рішення слідчого поліції та підлеглих прокурорів, які раніше закрили справу. Генпрокурор дійшов висновку, що розслідування припинили передчасно, а слідчі не встановили всіх обставин, необхідних для ухвалення рішення.

Жилінка доручив обласній прокуратурі Тренчина повторно порушити кримінальну справу та провести досудове розслідування.

Що передувало

У березні 2023 року уряд тодішнього премʼєра Словаччини Едуарда Гегера схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 і двох ЗРК «Куб». Перші чотири літаки Україна отримала 23 березня, а до середини квітня Словаччина передала всі 13 винищувачів.

Після повернення Роберта Фіцо на посаду премʼєра у 2023 році нова влада почала перевіряти рішення попереднього уряду про військову допомогу Україні. У 2024 році словацьке Міністерство оборони порушило кримінальну справу проти колишніх премʼєра Гегера та міністра оборони Ярослава Надя.

Їх підозрювали у диверсії, зловживанні повноваженнями та порушенні обовʼязків під час управління державним майном. Зокрема, представники нового уряду стверджували, що передача техніки України могла завдати шкоди обороноздатності Словаччини.

Справу закрили восени минулого року — правоохоронці не знайшли ознак злочину. Зокрема, прокуратура зазначала, що передана техніка була застарілою, частково небоєздатною, а Словаччина не мала достатньо пілотів і ракет для її використання.

24 вересня 2026 року Генпрокуратура Словаччини підтвердила, що колишній уряд законно передав Україні техніку, а закриття справи — правильне.