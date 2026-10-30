В Україні збудують 21 мостову переправу — перші запрацюють на початку року в Києві
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
В Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу на тлі посилення російських атак.
Про це сказав міністр інфраструктури Микола Калашник під час години запитань до уряду 30 жовтня.
За його словами, ухвалений урядовий проєкт передбачає «швидке будівництво» мостових переправ, зокрема через Дніпро. Такі переправи забезпечуватимуть перевезення людей, постачання та роботу екстрених служб.
Калашник зазначив, що в Києві роботи вже розпочали, тож перші переправи мають запрацювати на початку 2027 року.
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що на будівництво комбінованих переправ через Дніпро мають виділити мільярд гривень.
- Переправи необхідні тому, що РФ регулярно бʼє по київських мостах через Дніпро, що призводить до транспортного колапсу в столиці. Зокрема, у ніч проти 27 жовтня російська армія влучила в Південний міст і пошкодила інфраструктуру метро на ньому.
- На початку жовтня міністр відновлення Калашник повідомляв, що переправи планують збудувати не лише в Києві. А в довгостроковій перспективі розглядають варіант побудувати підводний тунель через Дніпро.