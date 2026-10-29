Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості, в якій загинув нацгвардієць

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«Бабель»

Колишній суддя Олексій Тандир, який у 2023 році на смерть збив нацгвардійця на блокпості, отримав 9 років увʼязнення.

Про це повідомила кореспондентка «Бабеля» з зали суду.

Суд також врахував у строк відбування покарання 3 роки і 5 місяців, які Тандир провів у слідчому ізоляторі.

Крім того, суд постановив стягнути із засудженого на користь родини загиблого нацгвардійця 40 млн грн компенсації моральної шкоди, а самого Тандира позбавити прав строком на 10 років.

Справа Тандира

26 травня 2023 року нині колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела, що він був пʼяний на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що у грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.