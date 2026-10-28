Британія надасть Україні €11,94 млрд додаткової підтримки

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Британія надасть Україні приблизно €11,94 мільярда додаткової підтримки. Ця допомога надійде додатково до щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Британії Енді Бернемом.

Із цієї суми €8,36 мільярда становитиме економічна підтримка на наступні три роки. Ще €3,58 мільярда передбачили в межах британської експортної підтримки, переважно для поставок зброї Україні.

За словами Зеленського, вони з Бернемом також обговорили санкційну політику — Британія в цьому буде й надалі принциповою.