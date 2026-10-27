В Олешках уночі розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії

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34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

Від 03:00 за київським часом в окупованих Олешках на Херсонщині почав діяти режим припинення вогню, під час якого у місті проведуть гуманітарну операцію.

Про це 27 жовтня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Україна та Росія дотримуються домовленостей. Лубінець пообіцяв повідомляти про новини, «враховуючи насамперед безпеку цивільних та виконання встановлених домовленостей».

Припинення вогню в окупованих Олешках ввели на кілька днів, щоб розмінувати дороги у місті, доставити мешканцям харчі, воду, ліки й евакуювати цивільних.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня сторони домовилися про тимчасове припинення вогню у місті, щоб провести гуманітарну операцію. Посприяла цій домовленості перша леді США Меланія Трамп. Однак за день до початку режиму тиші російська сторона звинуватила Україну в обстрілах міста та доріг, що ведуть до нього.