Зеленський: Розвідка США знову повноцінно надає розвіддані Україні

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Getty Images / «Бабель»

Американська розвідка знову повноцінно попереджає Україну про російські удари.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю ТСН.

Також Зеленський уточнив, що роботу Starlink і Starshield відновили вчора о 05:20 ранку. Під час ранкової перевірки в суботу звʼязок працював на швидкості руху 420 км/год. До цього діяло обмеження 100 миль на годину — це приблизно 161 км/год. Президент заявив, що відновити роботу допоміг публічний розголос.

Крім того, Зеленський розповів, що режим тиші біля окупованих українських Олешків на Херсонщині планують розпочати з 27 жовтня на кілька днів. Таку дату запропонувала американська сторона.

Україна готується до можливої евакуації громадян. Російська сторона повинна розмінувати дороги. Водночас може статися, що росіяни розмінують лише дороги з Олешків у бік РФ, заблокувавши виїзд жителів на підконтрольну Україні територію, зауважив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що проблемою залишається дефіцит ППО. Постачання ракет до Patriot просувається надто повільно: змінюються дати й погоджені обсяги. Навіть іншим країнам для передачі цих ракет Україні потрібне письмове погодження США, яке також затримується.

Обмеження Starlink для українських військових

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували, а міністр фінансів США Скотт Бессент порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.