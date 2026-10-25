Маск заявив, що Україна нібито порушила умови використання систем Starlink. Флеш пояснив, чому його заява є «дивною»

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Getty Images / «Бабель»

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Україна порушила умови використання супутникового інтернету від Starlink — за його словами, військові застосували систему для «наступальних ударів безпілотниками». Він каже, що прогалину закрили минулого тижня.

Про це він написав у соцмережі X.

Маск більше не навів подробиць того, чому, на його думку, військові порушили умови. Україна використовує Starlink для зв’язку, а Starshield — для окремих завдань протиповітряної оборони та для того, щоб керувати безпілотниками на окупованих Росією територіях.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов назвав заяву Маска дивною. З лютого 2026 року термінали Starlink на території України, зокрема на окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення в межах 70—90 км/год, а на території Росії сервіс не працює.

За його словами, Україна не може використовувати Starlink для ударів дронами на великі та середні відстані.

Обмеження Starlink для українських військових

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували, а міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.

24 жовтня президент повідомив, що роботу Starlink та її військової версії Starshield в Україні відновили на швидкості, що була до обмежень.