Міжнародний кримінальний суд отримав премію Сахарова

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Європарламент присудив премію імені Сахарова за свободу думки 2026 року Міжнародному кримінальному суду (МКС) та його посадовцям.

Про це йдеться на сайті ЄП.

Як наголосили в Європарламенті, МКС розслідує найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти, і за наявності підстав судить людей, обвинувачених у їхньому скоєнні. Йдеться про геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

Премія відзначає роботу МКС, зокрема розслідування, кримінальні переслідування, судові процеси, а також видачу ордерів на арешт або надання дозволів на їхню видачу.

У звітах за 2025 рік євродепутати висловили занепокоєння через посилення тиску на МКС і санкції, які з 2025 року запроваджують проти суду, зокрема США. Обмеження також стосуються його прокурорів, суддів, працівників і партнерів. У Європарламенті вважають це серйозною атакою на міжнародне правосуддя.

Євродепутати неодноразово закликали Європейську комісію задіяти так званий блокувальний регламент ЄС, щоб захистити посадовців МКС від екстериторіального переслідування та забезпечити можливість суду продовжувати роботу цілком незалежно.

Як США тиснуть на Міжнародний кримінальний суд

Незадоволення адміністрації Дональда Трампа роботою МКС виникло ще під час його першого президентського терміну, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані.

Також США, які не є учасником МКС, критикували його за те, що в листопаді 2024 року суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта через воєнні злочини під час операцій Ізраїлю в Газі. У лютому 2025 року друга адміністрація Трампа наклала санкції на установу.

У серпні 2026-го США ввели санкції проти президентки МКС Томоко Акане і декількох посадовців, а в жовтні — нові санкції проти самого МКС.