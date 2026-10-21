Росія звільнила американського вчителя Стівена Габбарда, якого російські солдати викрали на Харківщині

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Фото з сайту Настоящее Время

Росія звільнила американського вчителя на пенсії Стівена Габбарда — російські солдати викрали його у 2022 році з Ізюму на Харківщині.

Про це пишуть російські медіа.

Це сталось в день, коли в Росії перебуває представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Сам Трамп сказав журналістам, що говорив уже раніше з Путіним про звільнення Габбарда.

Фото з сайту Настоящее Время

За словами Путіна, Габбард уже перебуває в аеропорту Санкт-Петербурга «Пулково».

Габбарду 74 роки. У жовтні 2024 року російський суд засудив його до майже семи років ув’язнення в колонії загального режиму — як найманця. За версією російського слідства, американець у 2022 році долучився до територіальної оборони Ізюму, а після цього потрапив у російський полон. В Ізюмі чоловік жив з 2014 року разом з дружиною Інною.

Український військовий Ігор Чичко, якого звільнили з полону в травні 2024 року, розповідав, що Габбарда в камері постійно били, зокрема палицями та кийками. Також його морили голодом і змушували «повзати коридором».