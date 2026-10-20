Підозрюваному в убивстві Андрія Парубія продовжили арешт без права на заставу

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«Суспільне»

Франківський районний суд Львова продовжив арешт без права на заставу Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата від «Європейської солідарності» та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє «Суспільне».

Він перебуватиме під арештом до 18 грудня включно. Наступне засідання суду відбудеться 17 листопада.

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Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталася у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

Згодом йому оголосили ще одну підозру — у державній зраді. За даними слідства, Михайла Сцельнікова понад рік тому завербували спецслужби РФ. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання — серед них було і вбивство Парубія.