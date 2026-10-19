Держсекретар США каже, що перед балістичною атакою РФ на Київ могли бути проблеми із системою раннього попередження

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не знає, чому Україна знову не отримала завчасного попередження перед нічним ударом балістичними ракетами по Києву.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту RFE/RL у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.

Утім, за словами Рубіо, кілька днів тому в українській системі раннього попередження вже виникали проблеми з програмним забезпеченням. Їх вивчало Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

«Що саме сталося минулої ночі, я точно не знаю», — сказав Рубіо.

Його також запитали, чи непокоїть Вашингтон безпека американських дипломатів у Києві. Рубіо відповів, що США регулярно оцінюють ризики для своїх диппредставництв у зонах бойових дій і наразі не змінювали формат роботи або чисельність дипломатичної присутності в Києві.