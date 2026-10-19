WSJ: Путін запропонував Трампу і Сі Цзіньпіну провести саміт про мир в Україні без Зеленського

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Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну зустрітися в листопаді, щоб обговорити завершення війни проти України на умовах, вигідних Москві.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

За даними видання, Путін озвучив цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Кремль запропонував провести тристоронню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбудеться 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Як пише WSJ, російські чиновники запропонували цю ідею Пекіну дипломатичними каналами, і китайська сторона заявила, що не заперечуватиме, якщо Трамп приєднається до зустрічі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що сторони обговорюють можливу зустріч, але чіткого розуміння щодо її проведення та порядку денного поки немає. Високопосадовець США заявив WSJ, що Трамп ще не погодився на саміт, хоча може підтримати цю ідею.

Зеленського до переговорів не планують залучати. WSJ зазначає, що така зустріч була б безпрецедентною і викликала б занепокоєння в європейських столицях та за їхніми межами.

Москва прагне скористатися потеплінням відносин між Путіним і Трампом, а для Китаю саміт міг би стати нагодою посилити свій статус міжнародного посередника. Водночас Пекін побоюється, що надмірне залучення до врегулювання війни може погіршити його відносини з Європою.