В «Укрзалізниці» запустили нову функцію — тепер можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїзда

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«Укрзалізниця» запустила нову функцію для тих, хто купує квитки онлайн, — відтепер можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для цього компанія бере середню статистику за останні 10 днів. У заяві наголошують, що це не гарантія, а довідкова інформація.

Чому «Укрзалізниція» евакуйовує пасажирів

Евакуація пасажирів почалась після того, як наприкінці лютого і на початку березня росіяни посилили удари по залізничній інфраструктурі України. Серед головних цілей — рухомий склад, пасажирські та вантажні вагони, локомотиви й спецтехніка.

Останні місяці Росія активізувала атаки по українській логістиці. Лише у вересні під ударом були щонайменше 22 локомотиви.