Зеленський: Україна отримує розвіддані від десятків країн, але про пуски балістики — саме від США

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Україна отримує розвідувальну інформацію від десятків країн, але дані про пуски російських балістичних ракет Київ отримує саме від США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу на саміті ЄС у Брюсселі.

Зеленський подякував партнерам за розвідувальну підтримку і зазначив, що Україна налагодила таку роботу з десятками країн від початку повномасштабного вторгнення. Президент назвав це «дуже суттєвою і серйозною допомогою».

Щодо виходів російської балістики під час атак по Україні, Зеленський уточнив, що цю інформацію надають США.

«Тут багато викликів, повʼязаних з балістикою. Хочу вам сказати тільки одне: ми працюємо над всіма можливостями, щоб Україна була максимально незалежною», — зазначив президент.