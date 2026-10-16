Зеленський: Швидкість Starlink для України ще не повністю відновили

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Обмеження щодо роботи Starlink для українських військових досі повністю не зняли, але швидкість відновлюється.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками розмови з європейськими лідерами на саміті ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що через обмеження швидкості зв’язку до 70 км/год українські військові втратили можливість перехоплювати частину російських реактивних «Шахедів», які летять зі швидкістю понад 400 км/год.

«Чи повернули повністю ту швидкість, яка була? Ні. Чи повертається швидкість? Так», — сказав президент.

Зеленський також наголосив: ЗСУ не використовують Starlink для далекобійних ударів по території Росії. Проте, за його словами, Україна зверталася до компанії SpaceX та Білого дому, щоб отримати таку можливість.

Окремо президент розповів, що Україна працює з партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою Starlink. Але про повну заміну Starlink зараз не йдеться, наголосив Зеленський.

Що передувало

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Як розповіли наші джерела в Міноборони, українські Сили оборони про це рішення не попередили.

Перед цим медіа писали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Коментуючи цю ситуацію, засновник SpaceX Ілон Маск писав, що системи Starshield контролюються урядом США, тому обмеження швидкості та правила їхнього використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Проте Reuters писало, що наказ обмежити роботу Starshield для України надійшов саме із Білого дому. Натомість там це заперечили і пояснили ситуацію «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває.