Reuters: Наказ обмежити роботу Starshield для України надійшов із Білого дому

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Наказ обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв’язку на полі бою та керування дронами, надійшов із Білого дому.

Про це Reuters повідомили двоє американських посадовців і один західний чиновник, обізнані із ситуацією.

За їхніми словами, керівництво Пентагону отримало повідомлення, що необхідно обмежити швидкість роботи сервісу SpaceX для українських військових. Джерела не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення.

Водночас високопосадовець США заявив Reuters, що президент Дональд Трамп не віддавав такого наказу. Білий дім не відповів на запитання, чи могли ініціаторами обмежень бути інші представники адміністрації.

Що передувало

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Як розповіли наші джерела в Міноборони, українські Сили оборони про це рішення не попередили.

Перед цим медіа писали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Коментуючи цю ситуацію, засновник SpaceX Ілон Маск писав, що системи Starshield контролюються урядом США, тому обмеження швидкості та правила їхнього використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Тим часом у Білому домі заперечили причетність до обмеження роботи супутникових терміналів і пояснили ситуацію «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває.