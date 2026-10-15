Робота Starshield у русі після вчорашніх обмежень вже відновилася і триває — джерела «Бабеля»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Робота Starshield (військової версії супутникового зв’язку Starlink) у русі вже відновилася і триває. Це підтверджують звіти від військових підрозділів.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в Міноборони.

Співрозмовники додали, що Міноборони продовжує з’ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень.

Що передувало

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Як розповіли наші джерела в Міноборони, українські Сили оборони про це рішення не попередили.

Перед цим медіа писали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Коментуючи цю ситуацію, засновник SpaceX Ілон Маск писав, що системи Starshield контролює уряд США, тому обмеження швидкості та використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Тим часом в Білому домі заперечили причетність до обмеження роботи супутникових терміналів і пояснили ситуацію «технічною несправністю».