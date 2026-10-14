У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих польськими підрозділами у 1944 році

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У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих під час нападу підрозділів Армії Крайової та «Батальйонів хлопських» 10 березня 1944 року.

Про це пише Український інститут національної памʼяті.

Останки виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці знайшли як поодинокі, так і групові поховання. Останки ексгумують і перепоховають.

За історичними даними, під час масового вбивства українців там загинуло понад 300 людей.

Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулася восени 2025 року в селі Юречкова. Там шукали останки бійців УПА, але так і не знайшли їх.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.