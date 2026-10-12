ЄС знову обговорює заморожені російські активи через дефіцит фінансування України на 2027 рік
- Автори:
- Юлія Гира, Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.
Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка «Бабеля».
За її словами, Україна потребує фінансової підтримки, а Росія не демонструє ознак готовності до миру. Тому Євросоюз має шукати джерела фінансування, які допоможуть Україні вистояти.
«Найлогічніше, щоб Росія заплатила за збитки, яких вона завдає», — зазначила висока представниця ЄС, пояснюючи, чому заморожені російські активи знову опинилися на порядку денному.
Вона додала, що обговорення триватиме, зокрема щодо розподілу ризиків між державами-членами.
10 вересня 122 депутати Європарламенту підписали лист із закликом відновити переговори про використання заморожених російських активів для дпомоги України. Автори листа підтримали ініціативу, започатковану наприкінці серпня чотирма країнами ЄС.
- Заморожені активи Центробанку Росії в Євросоюзі оцінюють у понад €200 мільярдів. Країни ЄС використовують прибутки від заморожених активів РФ для фінансування допомоги Україні. Попередня виплата була навесні 2026 року.