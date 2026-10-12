ЄС знову обговорює заморожені російські активи через дефіцит фінансування України на 2027 рік

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Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка «Бабеля».

За її словами, Україна потребує фінансової підтримки, а Росія не демонструє ознак готовності до миру. Тому Євросоюз має шукати джерела фінансування, які допоможуть Україні вистояти.

«Найлогічніше, щоб Росія заплатила за збитки, яких вона завдає», — зазначила висока представниця ЄС, пояснюючи, чому заморожені російські активи знову опинилися на порядку денному.

Вона додала, що обговорення триватиме, зокрема щодо розподілу ризиків між державами-членами.

10 вересня 122 депутати Європарламенту підписали лист із закликом відновити переговори про використання заморожених російських активів для дпомоги України. Автори листа підтримали ініціативу, започатковану наприкінці серпня чотирма країнами ЄС.