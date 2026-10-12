Стали відомі лауреати Нобелівської премії з економіки 2026 року

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Премію Шведського державного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2026 року (вона ж Нобелівська премія з економіки) присудили американським вченим Роберту Е. Голлу та Майклу Вудфорду за розробку макроекономічних моделей, які допомагають урядам і центральним банкам ефективніше стабілізувати економіку.

Про це йдеться на сайті премії.

На основі цих моделей держави можуть вчасно застосовувати бюджетні та монетарні заходи, щоб пом’якшувати економічні спади й стримувати надмірне зростання.

Політика стабілізації економіки стала особливо важливою після того, як економіст Джон Мейнард Кейнс майже століття тому розробив свої теорії. Під час рецесій уряди та центральні банки можуть знижувати відсоткові ставки й збільшувати бюджетні витрати, а під час економічного перегріву — діяти навпаки.

Однак у 1970-х роках, під час нафтових криз, кейнсіанські моделі перестали давати очікуваний результат. Замість зниження безробіття економіки західних країн зіткнулися з високою інфляцією, слабким зростанням і безробіттям. Через це ефективність політики стабілізації опинилася під сумнівом.

Голл і Вудфорд запропонували будувати економічні моделі на основі рішень окремих домогосподарств і підприємств, а не лише статистичних зв’язків між інфляцією, виробництвом і споживанням.

Важливу роль у цих моделях відіграють очікування людей і бізнесу щодо майбутнього. Коли уряди та центральні банки повідомляють про свої плани, вони можуть впливати на ці очікування й спрямовувати економіку в потрібному напрямку.

«Робота лауреатів забезпечила нам стабільну теоретичну основу для моделей, які зараз використовуються центральними банками та урядами в усьому світі. З ними ми краще підготовлені до потрясінь в економіці, таких як енергетичні кризи або раптові зміни в споживанні домогосподарств», — заявив голова комітету з присудження премії з економіки Джон Гасслер.