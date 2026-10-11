У Конгресі США готують законопроєкт, який може заблокувати закупівлі російської нафти

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У Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заборонити будь-яку закупівлю російської нафти.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Законопроєкт матиме назву «Закон Рональда Рейгана “Мир через силу”». За словами Фіцпатріка, його примусово винесуть на голосування через петицію про звільнення від розгляду, і він пройде переважною більшістю голосів.

Інший конгресмен-республіканець Дон Бекон заявив, що погодився стати співавтором законопроєкту і додав: «Конгрес мусить зайняти позицію».

Петиція про звільнення від розгляду (discharge petition) дає змогу винести законопроєкт на голосування в Палаті представників без згоди спікера та профільного комітету. Для цього її мають підписати щонайменше 218 із 435 конгресменів, тобто абсолютна більшість палати.

Раніше конгресмени вже домагалися схвалення цієї процедури. Але в будь-якому разі потім знадобиться схвалення Сенату та підпис президента США.

Фіцпатрік не уточнив, коли саме законопроєкт внесуть до Палати представників, хто став його співавтором і в який спосіб він обмежуватиме закупівлі.

Окремо конгресмен у себе в Х відреагував на допис американського мільярдера Ілона Маска, який написав: «Зеленський зайшов занадто далеко». Фіцпатрік йому відповів: «Путін зайшов занадто далеко».

Угода США та РФ щодо дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ погодилася постачати дизель на американський і світові ринки, щоб знизити ціни на пальне. Після цього в Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами видає тимчасову ліцензію на експорт російського дизелю.

Моніторингові платформи пишуть, що танкер з російським дизелем на судні Minerva zen може прибути до порту Саванна на східному узбережжі США вже 10—12 жовтня. На його борту може бути приблизно 38 тисяч тонн дизелю.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США «очевидною слабкістю, що грає на Росію» і розкритикував те, що українську переговірну команду «використовують як ширму».

За даними джерел Axios, президент США дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по російських НПЗ. Наступного дня Трамп заявив, що Україні потрібен новий лідер, який зможе укласти угоду про завершення війни.