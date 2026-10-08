За ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру внесли всю заставу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Iryna Mudra / Facebook
За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли всю заставу — 20 мільйонів гривень.
Це «Бабелю» підтвердили у Вищому антикорупційному суді.
Мудра була під вартою з кінця серпня. Прокурор просив для неї заставу в 150 мільйонів гривень, але суд призначив лише 20 мільйонів.
Мудра фігурує у розслідуванні «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за фігуранта справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.
За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.
Серед інших підозрюваних:
- екснардеп Максим Микитась;
- чинний нардеп Вадим Столар;
- заступниця міністра юстиції Олена Ференс;
- гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;
- бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;
- ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олексій Ступак;
- начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;
- повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.
Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували своїх людей в Господарському суді та Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.