«Автострада» не зупинятиме роботи на всіх об’єктах: сподіваються, що держава виплатить кошти після отримання міжнародної допомоги

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autostrada.ua

Група компаній «Автострада» — один з найбільших дорожніх підрядників України та найбільший інфраструктурний підрядник Києва — продовжить виконувати заплановані роботи. Раніше там заявляли, що вимушені зупинити роботи на всіх обʼєктах через припинення фінансування від держави.

Про це написав засновник і керівник компанії Максим Шкіль.

За його словами, компанія сподівається, що їм заплатять за вже виконані роботи після надходження міжнародної фінансової допомоги. Шкіль додав, що «Автострада» допомагає з відновленням пошкодженої інфраструктури та захистом об’єктів від російських атак.

Що передувало

Восени 2024 року «Автострада» розпочала будівництво метро на Виноградар у Києві вартістю 13,8 мільярда гривень. У червні 2025-го компанія стала єдиним учасником тендеру на продовження робіт з будівництва Подільського мостового переходу в Києві за 1,18 мільярда гривень. Також зараз компанія робить капітальний ремонт Харківського шосе за 1,2 мільярда гривень.

Два тижні тому голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки» повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Ідеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Брак фінансування виник через те, що уряд і парламент вчасно не виконали зобовʼязання в межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги, наголосила Підласа.

Вона нагадала про законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до €150. Рада мала ухвалити його в цілому до кінця серпня, щоб у середині вересня отримати транш від ЄС, але зробила це в середині вересня. Тому гроші, за словами депутатки, надійдуть на два місяці пізніше — наприкінці жовтня.

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна почала вимушено обмежувати державні видатки через затримку міжнародної фінансової допомоги. 14 вересня премʼєр Сергій Корецький також повідомляв про «близьку до критичної» ситуацію з державними фінансами.