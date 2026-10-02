Time: Трамп питав Grok, як венесуельці відреагують на захоплення Мадуро. Згодом він назвав чат-бот «геніальним»

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Президент США Дональд Трамп запитував чат-бот Grok зі штучним інтелектом, як у Венесуелі відреагують на удари по суднах, які, за його словами, займалися контрабандою наркотиків, а також на можливе захоплення Сполученими Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це пише Time з посиланням на американського посадовця, який був присутній на зустрічі, де президент США ставив запитання чат-боту.

Також Трамп питав у штучного інтелекта про своє президентство і власну спадщину. На запитання про Мадуро Grok відповів, що Мадуро є репресивним і непопулярним диктатором, а тому багато венесуельців, імовірно, святкували б його повалення.

Після того як президент США віддав наказ про операцію із захоплення Мадуро, наступного місяця місцеві на вулицях справді почали святкувати. За словами посадовців, після цього Трамп дійшов висновку, що Grok — геніальна розробка. Grok — це чат-бот компанії xAI, яку заснував Ілон Маск.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом Трампа вдарили по кількох військових обʼєктах у Каракасі (Венесуела). Загалом під атаки потрапили щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення в наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

Родрігес погодилася на співпрацю зі США. АР писало, що Родрігес фігурує в десятку розслідувань США, пов’язаних із наркоторгівлею, але американська влада ніколи не висувала їй обвинувачень. Також в. о. президента Венесуели пов’язують із корупційними схемами колумбійського бізнесмена і близького соратника Ніколаса Мадуро Алекса Сааби.