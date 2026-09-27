Священник, поранений під час нападу в монастирі в Польщі, закликав не звинувачувати всіх українців

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Piotr Polak / PAP

Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі в польському Ярославі, закликав вірян не переносити провину за дії нападника на всіх українців.

Про це пише польське медіа Onet.

Через два дні після нападу, 26 вересня, священник виступив із перебинтованими головою та рукою і синцями на обличчі. Під час меси він заявив, що пробачає 31-річному українцю Ігорю М., якого підозрюють у нападі.

Він попросив вірян молитися за загиблого отця Станіслава і священника Марека, який досі перебуває у лікарні після інциденту, а також за самого нападника, аби той «отримав благодать навернення».

Окремо священник звернувся до поляків із проханням не звинувачувати українців через те, що нападник є громадянином України.

«Зло вчинила конкретна людина, яка відповідає за свої вчинки. Тому прошу вас не відповідати злом на зло, а відповідати любов’ю, підтримкою та розумінням», — сказав він.

Адріан також нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до монастиря приїжджали українці, яким допомагали місцеві жителі. Він закликав і надалі зберігати таке ставлення.

Напад українця на монастир у Польщі

24 вересня у польському місті Ярослав 31-річний українець напав на людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Унаслідок нападу загинув священник, ще четверо людей постраждали.

Посол України в Польщі Василь Боднар заявляв, що цей напад не мав національного підґрунтя. А очевидці розповідали, що за кілька годин перед нападом чоловік попросив у священника фінансової допомоги, але йому відмовили.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей інцидент «жахливим злочином». Він висловив співчуття родині загиблого і заявив, що відповідальний за злочин має понести покарання згідно із законом.

Зʼясувалося, що нападник має ознаки психічної хвороби. Його доставили до лікарні, де він відбуватиме три місяці арешту. Українцю повідомили про підозру у вбивстві, замаху на вбивство та завданні тілесних ушкоджень.