Україна може перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн, щоб уникнути ударів РФ
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Максим Козицький / Facebook
Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач повідомив, що Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Планують створити спільні пункти пропуску. За словами заступника міністра, це допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонного і митного контролю.
Наразі варіанти створення таких пунктів Україна опрацьовує з усіма сусідніми країнами.
- 13 вересня російський дрон влучив поблизу пункту пропуску «Ягодин». Під час атаки там був потяг, у якому перебували іноземні високопосадовці, зокрема європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.