Зеленський: Трамп остаточно погодився дати Україні ліцензію на ракети до Patriot

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NATO / Website

Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

«Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що “так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії на виробництво ракет Patriot Україна отримає”», — зазначив президент.

Україна та ліцензія на ракети до Patriot

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot.

Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

23 вересня Держдеп США повідомив, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot, хоча напередодні Трамп сказав, що позитивно до цього ставиться.