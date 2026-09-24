Суд у Хорватії дозволив екстрадувати до Німеччини українця Журавльова. Його підозрюють у підриві «Північних потоків»

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AFP

У Хорватії окружний суд міста Пула дозволив екстрадувати до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві «Північних потоків».

Про це пише «Суспільне» з посиланням на розпорядження суду.

Колегія суддів ухвалила рішення 18 вересня, однак письмово про це повідомили через пʼять днів. Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук сказав журналістам, що вони оскаржать рішення в апеляції.

23 вересня юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери» повідомила, шо Журавльов може оголосити голодування — як протест проти рішення хорватського суду.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го Кузнєцова затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення, наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.

Іншого підозрюваного Володимира Журавльова 19 серпня затримали в Хорватії та оголосили йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.