«Якщо РФ вибачиться, ми не робитимемо велику справу» — Сікорський відреагував на інцидент з російським вертольотом у Польщі
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на інцидент з російським вертольотом у його країні.
Про це Сікорський заявив після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає gazeta.pl.
«Якщо російська сторона скаже: “Вибачте, пілот помилився”, то ми не будемо робити з цього велику справу. Але той, хто винен, має визнати свою помилку», — сказав Сікорський.
Вранці 23 вересня російський військовий вертоліт на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі біля Бранева, неподалік кордону з Калінінградською областю. Він залетів приблизно на 300 метрів у польський повітряний простір, за ним спостерігали польські військові.
Сікорський також заявив, що рішення про можливе збиття російських літаків ухвалюють військові. За його словами, якщо командування визначить, що порушення було навмисним і становить загрозу людям або майну, польська армія повинна буде захищати країну.
- Російські повітряні засоби неодноразово залітали у країни ЄС. Зокрема, 10 вересня 2025 року вони залетіли до Польщі — тоді вперше польська авіація збила безпілотники над своєю територією. Також російські дрони залітали на територію Румунії та навіть падали там. Наприклад, у березні 2025 року уламки дрона знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою.