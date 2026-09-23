У США ще немає остаточного рішення про ліцензії на ракети для Patriot Україні

Новини

Міністерство оборони Нідерландів

У Держдепі США повідомили, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

Про це пише DW.

Учора під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа президент США сказав, що позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет. Того ж дня Зеленський заявив, що запуск виробництва систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти рік або півтора.

Цьому передувало те, що на початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot.

Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.