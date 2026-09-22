Reuters: США розгорнуть дві військові бази в Гренландії завдяки угоді з Данією — документ підпишуть вже невдовзі
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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The Wall Street Journal
США планують відновити військову базу часів Холодної війни на півдні Гренландії та створити ще одну на східному узбережжі, де зараз працює данський патруль.
Про це пише Reuters із посиланням на трьох людей, ознайомлених з деталями угоди.
Ідеться про населений пункт Нарсарсуак, де залишилося лише кілька десятків людей після того, як США закрили свою військову базу «Блуї Вест Один» у 1950-х роках, і Местерсвіг — військовий аванпост, який використовує підрозділ датських спеціальних сил.
Очікується, що Данія, Гренландія та США підпишуть угоду на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку 22 вересня. Однак текст угоди ще не опублікували. За даними співрозмовників, її деталі остаточно узгодять під час підписання.
- 19 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що США уклали угоду з Данією, яка надає країні «постійний контроль над безпекою» в Гренландії. Трамп говорив, що угода не передбачає жодних витрат для Вашингтону. Він додав, що США негайно почнуть розширювати військову присутність у Гренландії. США вже мають військову базу «Пітуффік» на північному заході Гренландії. На базі стежать за ракетними запусками, космосом і працюють системи протиракетної оборони.
- Трамп заявляв про свої зазіхання на острів у грудні 2024 року. Тоді він говорив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі — Гренландією — є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений в купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову і знову повторював, що хоче заволодіти островом.