Розслідування: США таємно депортували понад 25 тисяч мігрантів у треті країни. На це виділили понад $400 млн

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З моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому США депортували понад 25 тисяч мігрантів. Частину з них відправили до третіх країн, з якими вони не мали жодного зв’язку, завдяки таємним угодам Вашингтону.

Про це йдеться в розслідуванні журналістської мережі Forbidden Stories (вона складається з 26 медіаорганізацій з 15 країн).

Для такої депортації Білий дім виділив $410 мільйонів. Більшість депортованих відправили автобусами до Мексики — ідеться про майже 20 тисяч людей. Інших літаком доправили до 27 країн Латинської Америки, Карибського басейну, Африки, Центральної Азії та Тихоокеанського регіону.

Відповідні домовленості уклали щонайменше з 38 країнами, майже третина з яких — африканські. Більшість угод уклало Управління з реміграції — новий підрозділ Державного департаменту США, створений у 2025 році. The Washington Post з посиланням на джерела у Білому домі писав, що депортації до третіх країн використовували для видворення мігрантів, яких було складно повернути на батьківщину.

У розслідуванні сказано, що США часто використовують візові обмеження, щоб тиснути на африканські країни, які змушені погоджуватися на прийом депортованих.

Журналісти стверджують, що до програми залучена Міжнародна організація з міграції, що входить до ООН. У 13 країнах її співробітники забезпечують депортованих житлом, харчуванням і психологічною допомогою. Однак в організації уточнили, що беруть участь у таких програмах лише тоді, коли їхня допомога покращить становище депортованих.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства 21 січня 2025 року Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Наприкінці березня 2025 року Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати у США. Вже у листопаді зі США запланували вислати десятки українців. Серед них навіть ті емігранти, які виїхали до Америки ще за часів Радянського Союзу.