«Автострада» зупиняє роботи на всіх обʼєктах через припинення фінансування

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autostrada.ua

Група компаній «Автострада» — один з найбільших дорожніх підрядників України та найбільший інфраструктурний підрядник Києва — зупиняє роботи на всіх обʼєктах через припинення фінансування.

Про це заявив засновник і керівник «Австостради» Максим Шкіль.

«Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу зупинила фінансування всіх капітальних видатків. [...] У звʼязку з цим «Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх обʼєктах», — написав бізнесмен у Фейсбуку.

Восени 2024 року «Автострада» розпочала будівництво метро на Виноградар у Києві вартістю 13,8 мільярда гривень. У червні 2025-го компанія стала єдиним учасником тендеру на продовження робіт з будівництва Подільського мостового переходу в Києві за 1,18 мільярда гривень. Також зараз компанія робить капітальний ремонт Харківського шосе за 1,2 мільярда гривень.

Перед цією заявою Шкіля голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки» повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень—листопад. Ідеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Брак фінансування виник через те, що уряд і парламент вчасно не виконали зобовʼязання в межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги, наголосила Підласа.

Вона нагадала про законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до €150. Рада мала ухвалити його в цілому до кінця серпня, щоб у середині вересня отримати транш від ЄС, але зробила це в середині вересня. Тому гроші, за словами депутатки, надійдуть на два місяці пізніше — наприкінці жовтня.