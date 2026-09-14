Лесю Карнаух звільнили з посади в. о. голови Податкової служби

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Леся Карнаух / Facebook

Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обовʼязків голови Державної податкової служби (ДПС).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Міністру фінансів доручили внести кандидатури нового керівника ДПС уже на наступне засідання уряду.

Із серпня 2023 року до 2025-го Карнаух була заступницею голови Київської обласної військової адміністрації — тоді це був Руслан Кравченко. З червня 2025-го Карнаух очолила Податкову службу, а перед цим її головою був також Кравченко, який потім став генпрокурором.

Звільнення Карнаух відбулося на тлі справи «Карфаген» про «кришування» шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу президента. На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній очільник Податкової служби.

Керівник злочинної операції — Сергій Кропива («Канцлер») — звертається до нього як до «Андрійовича». Він, попри звільнення, зберіг вплив на ДПС і, за версією слідства, допоміг призначити на посаду заступника голови Служби лояльну людину.

5 вересня пресслужба ДПС заявила, що готова максимально сприяти антикорупційним органам у розслідуванні про можливу причетність свого працівника до справи «Карфаген».