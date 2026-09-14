Керівники НАБУ та САП дали пресконференцію щодо підозр від Офісу генпрокурора. Головне з неї

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Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провели спільну пресконференцію, на якій прокоментували підозри від уже відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка. «Бабель» зібрав головне з їхніх заяв.

Щодо підозр директору НАБУ та близькій до голови САП людині, які сьогодні підписав Кравченко, Кривонос заявив, що особисто не бачив паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри»: «Мені ніхто її не вручав, не привозив у НАБУ та САП».

Клименко зазначив, що члени його родини теж не отримували ніяких підозр: «Якщо ця близька людина знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримала і за що». На його думку, заява Кравченка є реакцією на справу «Карфаген», під час якої на «кришуванні» кол-центрів викрили посадовця Офісу генпрокурора.

Директор НАБУ не виключив, що робота кол-центрів в Україні може бути частиною «російської диверсії». Він зазначив, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і обговорював це.

Водночас голова НАБУ очікує на подальші слідчі дії в межах опублікованих кримінальних проваджень: «Будемо оцінювати і вибудовувати стратегію захисту».

Він також наголосив, що з опублікованих матеріалів зрозуміло, що «в цих діях брала участь Служба безпеки України, і так само це відбувалося в липні [2025 року, коли була спроба позбавити НАБУ та САП незалежності]».

Крім того, керівник САП наголосив, що атаки на антикорупційні органи в липні 2025-го і зараз готувалися та виконувалися не лише генпрокурором Кравченком.

«До цього був задіяний близький друг, адвокат, який в медіа зустрічається як адвокат-хакер і який фактично виступає як архітектор нестандартних атак на антикорупційну систему», — сказав голова САП.

Щодо підозри генпрокурору Руслану Кравченку, Клименко заявив, що антикорупційні органи «ніколи не анонсували і не будуть анонсувати підозр».

«Якщо достатня кількість доказів зібрана для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається», — наголосив керівник САП.

Окремо голова НАБУ прокоментував вилучені матеріали в Офісі генпрокурора під час обшуку. За його словами, детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.

«Там [в протоколі обшуку] зазначено, що вилучена довідка, а не безпосередньо кримінальне провадження. Є інформація про контррозвідувальні справи щодо наших детективів, і в деяких з них раніше знаходили вдома прослушку. Ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями», — сказав Кривонос.

Керівник САП додав, що під час того обшуку вилучили список детективів, щодо яких заведені справи, і які заходи щодо них проводяться і плануються проводитися. Клименко переконаний: ці справи готувались виключно для тиску.

Слова Кравченка про те, що антикорупційні органи пропонували йому «гарантії безпеки» в обмін на відмову від ухвалення підозр, Семен Кривонос назвав маячнею.

Що передувало

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підроблянні документів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Усе це сталося невдовзі після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після цього Кравченко подав у відставку.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але він стверджує, що поїхав у робоче відрядження. Медіа писали, що він має взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ в Парижі. Однак в асамблеї заявили, що сам генпрокурор чи його представники не братимуть участі в слуханні.

Увечері 14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора.