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Руслан Кравченко / Telegram

Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора.

Про це йдеться в указі № 905/2026 на сайті Офісу президента.

Раніше сьогодні Зеленський направив до Верховної Ради подання з пропозицією відставки генпрокурора.

Що передувало

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підроблянні документів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Усе це сталось невдовзі після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після цього Кравченко подав у відставку.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але він стверджує, що поїхав у робоче відрядження. Медіа писали, що він має взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ в Парижі. Однак в асамблеї заявили, що сам генпрокурор чи його представники не братимуть участі в слуханні.