Україна отримає від Світового банку $841 млн. Куди спрямують ці кошти

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Getty Images / «Бабель»

Україна найближчим часом отримає від Світового банку $841 мільйон під гарантії уряду Канади.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Їх надають в рамках проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати.

Нещодавно Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Тоді ж президент Зеленський повідомив, що країна надасть Україні понад $430 мільйонів кредитних гарантій на закупівлю газу, а також нову допомогу для посилення протиповітряної оборони.

Ще $250 мільйонів спрямують на закупівлю для України критично важливих засобів перехоплення повітряних цілей.