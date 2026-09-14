Медіа написали, що Гетманцева розглядають на посаду генпрокурора. Той відреагував

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Сергій Моргунов / «Бабель»

«Українська правда» з посиланням на джерела написала, що на посаду генерального прокурора замість Руслана Кравченка розглядають нардепа від «Слуги народу», голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева. Той відповів, що поки не збирається на цю посаду.

Про те, що кандидатуру Гетманцева розглядають, заявив також і нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Водночас інші джерела УП повідомили, що з кандидатурою на посаду генпрокурора ще не визначилися.

Сам Гетманцев пише, що поки таких планів не має, але додає: «Якщо хтось з ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати».

Тим часом нардепка від «Слуги народу» та голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заявила, що ініціювала звернення до голови Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроєкт про конкурсне призначення генерального прокурора.

Що передувало

З червня 2025 року посаду генпрокурора обіймає Руслан Кравченко. Він подав у відставку 7 вересня — незабаром після того, як НАБУ та САП опублікували розслідування «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

На записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підробці документів та опублікував розслідування, в якому Кривоноса звинувачують в тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво і сприяння ухиленню від мобілізації.

За відставку Кравченка ще має проголосувати Верховна Рада — це питання розглядатимуть 16 вересня.